馬克龍宣佈解散國民議會並舉行新的議會選舉

中評社香港6月10日電／由於法國執政黨在9日結束的歐洲議會選舉中支持率遠低於極右翼政黨，法國總統馬克龍9日晚宣佈解散國民議會，並舉行新的國民議會選舉。



五年一次的歐洲議會選舉6日至9日舉行，包括法國在內的大部分歐盟成員國於9日投票，法國選民將投票選出81名代表法國的歐洲議會議員。根據法國多家媒體9日晚公佈的最新出口民調結果，極右翼政黨國民聯盟獲得31.7%的選票，在法國政黨中得票第一；執政黨復興黨獲得14.9%的選票，位居第二。



新華社報導，馬克龍當晚發表電視講話說，歐洲議會選舉結果“對於捍衞歐洲的政黨來說不是一個好結果”。根據憲法賦予總統的權力，他決定將國民議會的未來交給選民通過投票來決定，為此決定解散國民議會，並於6月30日和7月7日舉行國民議會選舉的兩輪投票。



分析人士指出，在法國第五共和國歷史上，曾出現過5次總統解散國民議會的情況，以應對政府所面臨的政治危機或社會危機。總統希望通過解散國民議會並舉行新的議會選舉，使執政黨在議會中有機會獲得絕對多數席位。馬克龍領導的復興黨雖然在國民議會的議席領先其他黨派，但未能達到絕對多數，這使得執政黨的改革計劃在國民議會一直受到來自反對派的巨大阻力。此次歐洲議會選舉中執政黨的低支持率，更暴露了執政黨在選民中的“信任危機”。



根據法國埃拉貝民意調查公司9日晚進行的民意調查，52%的法國人支持總統解散國民議會的決定。