宋濤會見台灣三三會參訪團

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤6月11日在北京會見理事長林伯豐率領的台灣三三企業交流會參訪團。（圖源：中國台灣網） 中評社北京6月12日電／據中共中央台辦、國務院台辦消息，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤6月11日在北京會見理事長林伯豐率領的台灣三三企業交流會參訪團。



宋濤歡迎參訪團一行來訪。他表示，兩岸同胞本是一家人，應當常來常往、走近走親。此次三三會組團來訪，表明了台灣工商界對加強兩岸經濟合作、推進兩岸關係和平發展的強烈意願，彰顯了要和平、要發展、要交流、要合作的島內主流民意。



宋濤表示，5月31日，有關部門發布新一輪中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率清單，台灣工商界對此高度關注。ECFA是兩岸在“九二共識”共同政治基礎上簽署的，雙方本可秉持互信、累積善意，通過平等協商妥善解決實施中產生的問題。但民進黨當局宣揚“台獨”分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，對大陸輸台產品採取歧視、不公平做法，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施基礎，是大陸有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。此舉針對的是民進黨當局的“台獨”分裂行徑，絕非針對廣大台灣同胞。



宋濤強調，認同一個中國原則，承認兩岸同屬一個國家、一個民族，是維持台海和平穩定的前提，是深化兩岸交流合作的基礎，也是增進台灣同胞福祉的保障。“台獨”與台海和平水火不容，執意謀“獨”挑釁只會“禍台、害台”，讓台灣企業和民眾利益深受其害。無論島內政局如何變化，都改變不了兩岸同屬一個中國的現狀，也阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。我們將一如既往尊重、關愛、造福台灣同胞，完善惠及台胞台企的政策措施，深化兩岸各領域融合發展，助力大家率先分享中國式現代化全面推進的機遇和成果，攜手壯大中華民族經濟，共同開創民族復興的光明前景。



林伯豐表示，我們秉持兩岸一家親立場，支持兩岸關係和平發展。兩岸都是中國人。“九二共識”是兩岸交流的重要基礎，兩岸應在此基礎上積極推進兩岸經貿、文化及人員交流。感謝大陸各級政府對台胞台企的關心與幫助，廣大台商將繼續堅定扎根大陸發展信心，為兩岸關係和平發展，壯大中華民族經濟作出貢獻。



三三會是台灣最有影響力的工商團體之一。會員皆為台灣排名前100位以內的大企業負責人，現有79家企業集團會員、65家贊助會員。

