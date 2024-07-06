吳宥璇答中評：台青踏出第一步至關重要

台灣青年創新創業協會理事長吳宥璇（中評社 海涵攝） 中評社北京7月6日電（記者 海涵）台灣青年創新創業協會理事長吳宥璇在2024年兩岸青年峰會期間接受中評社記者採訪，她表示，“期待未來兩岸青年在交流中可以真誠溝通。”對於台灣青年來說，踏出第一步是最重要的。



吳宥璇表示，在過往的交流中，我們會更多地看到祖國大陸的硬件設施。祖國大陸的硬件建設舉世聞名，希望在未來的交流中有更多軟性的因素植入，有更多接地氣的文化生活等領域的內容傳遞給島內同胞，以促進兩岸心靈契合。



吳宥璇說，“年輕人不喜歡老舊、制式的東西，我會多多分享輕鬆、活潑、開心的內容給台灣青年。今年兩岸青年開幕式的內容就很令人震撼和感動，小朋友和青年一起唱歌，引發強烈共鳴。我錄下了這個表演片段，打算分享給台灣青年朋友，讓大家一起感受青春活力。”



吳宥璇說，對於台灣青年來說，踏出第一步是最重要的。來到大陸，可以體驗許多過去沒有的經歷。中國大陸是世界上前三安全的地區之一，台灣青年完全不必擔憂。來到大陸，台灣青年就能感受到這裡的開放、熱情與活潑。



對於民進黨當局把赴大陸旅遊警示升至“橙色”，吳宥璇說，民進黨當局這樣造謠或許會給一些從來沒有來過大陸的台灣青年造成一定顧慮。“對此，我們要以親以情，由一些在大陸比較熟的台灣青年告訴他們真實的大陸是怎樣的、告訴他們不用害怕，我們都在。”

