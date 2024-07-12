港大AI畢業吃香　科企高薪搶人才

屈錦培博士及韓鍇教授表示，該課程的特色是“跨學科”，同學須將不同範疇的知識融入AI學習過程中。（圖源：大公報） 中評社北京7月12日電／據大公報報導，社會對人工智能人才需求日益增加，香港大學已於2019年開設應用人工智能文理學士學位課程（BASc（Applied AI））。據介紹，該課程學生除掌握AI相關原理，亦可學習AI於商業經濟、醫學、智慧城市和神經認知科學等具體方向的應用，“跨學科”是該課程的主要特色。



港大第一屆AI畢業生就業數據今年十月底或能公布，但已知有於iBank工作的畢業生年薪約50至60萬。有就讀該專業的學生現已參與開發AI英語學習平台，希望助力本港band2及band3中學提高英語能力。



港大統計及精算學系助理教授韓鍇教授介紹道，該課程包含統計學、數學及計算機科學，與機器學習等內容交匯。學校建議學生先選擇AI技術相關課程，如自然語言學習、機器人技術等；之後，學生可根據興趣，具體研究AI於商業經濟、醫學、智慧城市和神經認知科學等領域的發展。有學生表示，在AI與神經認知科學相關的課程中“瞭解更多人類大腦如何運作的知識很有趣”，有助於他們研究機器學習時擁有更多視角。



利用AI開發英語學習平台



該學科於2019年開設，尚未有第一屆畢業生就業數據，今年十月底或能公布。但韓鍇瞭解到，有學生選擇深造、創業或做數據科學等，亦有進入iBank的學生年薪在50至60萬。他表示，人工智能市場在環境保護、醫療信息化、銀行金融等行業都有需求，認為學生的就業前景道路廣泛，未來亦會持續收集學生反饋，據此調整課程。



據介紹，修讀該專業學生可參加港大BASc（Bachelor of Arts and Sciences）橫向學科，香港大學統計及精算學系講師屈錦培博士指出，“跨學科”是該課程的特色，希望同學可以將不同範疇的知識融入AI學習過程中。他亦透露，學校考慮未來將更多AI元素融入其他專業課程的學習。

