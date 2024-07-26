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中央緊急下達6600萬元支持水毀公路應急
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2024-07-26 17:56:58
中評社北京7月26日電／據新華社報導，記者26日從財政部瞭解到，針對近期發生的陝西商洛市山洪導致丹寧高速水陽段公路橋梁垮塌、四川雅安市山洪泥石流災害，以及四川盆地、黃淮流域、江淮流域等地區因強降雨引發的洪澇、地質災害，財政部、交通運輸部緊急下達資金6600萬元，用於支持陝西、四川、河南、山東、重慶、江蘇等6個省（市）全力開展公路損毀和阻斷的應急處置，確保公路基礎設施安全度汛，切實保障人民生命財產安全。
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