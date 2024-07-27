北京懷柔科學城加速崛起

中評社北京7月27日電／據人民日報報導，習近平總書記指出：“要加快建設北京國際科技創新中心和高水平人才高地，著力打造我國自主創新的重要源頭和原始創新的主要策源地。”



北京中心城區東北約50公里，長城腳下，雁栖湖畔，致力於打造世界級原始創新承載區的懷柔科學城正在加速崛起。



綜合極端條件實驗裝置，是懷柔科學城的科研利器。這裡有比地球磁場高出幾十萬倍的強磁場，有接近地心壓力的超高壓，有接近絕對零度（零下273.15攝氏度）的極低溫，還有把時間“切割”到衹有1秒的一億億分之一的超快光場。



中國科學院物理研究所懷柔研究部主任呂力介紹，該裝置可以使物理實驗條件達到極端狀態，很多物質科學及相關領域的重大成果，就是在這樣的條件下發現的。



依托這個大科學裝置，我國自主研發出新一代無液氦稀釋制冷機，能滿足包括量子計算在內的科學研究極低溫的需求，還助力我國科學家首次發現液氮溫區鎳氧化物高溫超導體。



服務國家戰略需要，加強科技創新特別是原創性、顛覆性科技創新，懷柔科學城已集聚包括綜合極端條件實驗裝置在內的37個科學設施平台，近年來產出重大科技成果200餘項，形成重大發明專利260餘項。



原始創新突破，帶動產業創新發力。



綜合極端條件實驗裝置運行的多個科研儀器部件由來自數公里外的多場低溫科技（北京）有限公司研發。“為貼近前沿科學場景和市場需求，3年前我們把公司從北京主城區搬到了懷柔科學城。”公司總經理叢君狀介紹，圍繞相關科學設施、實驗設備所需，公司定制化研發高端科學儀器設備，現已成長為北京市專精特新中小企業。

