扎波羅熱核電站發生火災　核安全未受影響

中評社北京8月12日電／俄羅斯和烏克蘭11日說，扎波羅熱核電站冷卻塔當天發生火災，並均指責對方製造這起事故。國際原子能機構同日表示，尚未收到核安全方面受到影響的報告。



新華社報導，俄羅斯國家原子能公司發表聲明說，當地時間11日晚，烏軍對扎波羅熱核電站兩個主冷卻塔之一實施兩次無人機襲擊，引起該主冷卻塔火災，其內部結構嚴重受損，專家將在情況允許時評估該主冷卻塔是否有倒塌風險。



塔斯社援引扎波羅熱地區緊急情況部門的消息說，扎波羅熱核電站冷卻塔火災已于當地時間11日23時30分許被撲滅，火災對核電站的運行沒有影響，核電站周邊地區和核電站所在的埃涅爾戈達爾市核輻射水平正常，此次事件未造成人員傷亡。



烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體上指責俄羅斯方面在核電站內縱火，稱“俄羅斯應當為此被追究責任”。澤連斯基的帖文配有一段20秒短視頻，短視頻中可見核電站冷卻塔底部燃燒著大火，頂部冒出濃濃黑煙。



國際原子能機構同日在社交媒體上說，當晚國際原子能機構專家看到濃濃黑煙從扎波羅熱核電站北部區域升起，此前曾聽到多次爆炸聲。目前尚未收到核安全方面受到影響的報告。



扎波羅熱核電站是歐洲最大核電站之一。2022年2月烏克蘭危機爆發後，俄羅斯控制了該核電站。此後，該核電站多次遭到炮擊，引發關注。