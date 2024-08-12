俄本土遇襲　政治解決烏克蘭危機更趨複雜

中評社北京8月12日電／烏克蘭軍隊6日突襲俄羅斯本土庫爾斯克州，隨後雙方在該州爆發激烈衝突。俄國防部11日表示，俄武裝力量正在繼續回擊烏軍對俄領土的進攻。



新華社報導，分析人士指出，烏克蘭方面想要通過此次行動減輕前線其他方向的壓力，並獲得更多與俄羅斯談判的籌碼，然而這恐將導致雙方衝突進一步升級。在美西方持續拱火的背景下，政治解決烏克蘭危機的前景變得更加複雜。



烏軍突襲俄本土



俄國防部11日發佈通報說，俄軍在庫爾斯克州方向阻擊烏軍深入的行動仍在繼續。6日以來，烏軍在庫爾斯克州方向已累計損失1350人，以及29輛坦克、23輛裝甲運兵車等軍事裝備。



俄羅斯總統普京7日表示，烏克蘭武裝部隊對庫爾斯克州的襲擊是又一次“大規模挑釁”。俄緊急情況部9日宣佈已將庫爾斯克州的緊急狀態等級提升至“聯邦級”，俄國家反恐委員會同日宣佈，在與烏接壤的庫爾斯克州、別爾哥羅德州、布良斯克州實行反恐行動制度。



俄外交部發言人扎哈羅娃11日表示，烏軍對俄領土進行“恐怖活動”的唯一目的是“恐嚇俄羅斯平民”。烏方應該清楚，從軍事角度來看，打擊俄羅斯各地區毫無意義，“俄羅斯武裝部隊很快就會做出強硬回應”。



據美國《福布斯》雜誌網站報導，烏方參與作戰的是四個機械化旅和一個空中突擊旅，其理論總兵力為一萬官兵和600輛裝甲車，但尚不清楚這些旅是全員投入進攻，還是只派出了個別部隊。



除地面衝突外，俄烏雙方還在俄邊境地區進行空中交火。俄國防部稱，自6日以來，俄防空部隊在靠近俄烏邊境的別爾哥羅德州、利佩茨克州、庫爾斯克州等地擊落大量無人機。烏軍總參謀部9日通報說，烏軍當天襲擊了位於俄利佩茨克州的一處機場，機場附近貯有航空制導炸彈的倉庫和多架飛機被擊中。

