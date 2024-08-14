特朗普重返社媒X　直播遇故障

圖：特朗普12日在海湖莊園參與X線上對談，有網友發現特朗普的充電寶疑為中國品牌。＼路透社 中評社北京8月14日電／據大公報消息，美國共和黨總統候選人特朗普與其支持者、億萬富豪馬斯克，12日在馬斯克旗下的社媒平台X進行對談。不過，原定當晚8點開始的對談遭遇“技術問題”，延遲了40多分鐘才開始。馬斯克辯稱，對談延遲是因為X平台遭遇大規模網絡攻擊；但包括X員工在內的多名消息人士指出，馬斯克很可能在撒謊。分析指，包括馬斯克在內的多名美國科企富豪選擇在今年大選中支持特朗普，美國政壇和社會的極化與分裂也在矽穀上演。



【大公報訊】由於民主黨總統候選人哈里斯近期民調看漲，特朗普的競選活動陷入低潮，他希望借此次重返X與馬斯克對談，再次成為選戰焦點。馬斯克11日發文預告時稱：“這場對談沒有劇本，議題不限，所以應該會非常有趣。”特朗普12日在X上發布多條帖文和視頻，強調自己面臨的多項刑事起訴都是出於“政治動機”，又暗示他未來可能會在X上更加活躍。



X員工：“網絡攻擊”是謊言



不過，這場對談剛開始就陷入尷尬，一直在播放音樂，部分用戶頁面出現“無法存取”的提示信息。20點18分，馬斯克發文稱“X似乎遭受了大規模分散式阻斷服務（DDoS）攻擊”。不過，X的其他部分似乎運作正常。該公司一位消息人士向科技媒體The Verge透露，X當時並未受到所謂“DDoS攻擊”。另一名X員工表示，馬斯克有99%的可能性在“網絡攻擊”一事上撒了謊。



經過近一個小時的故障排除，對談在20點42分左右正式開始，馬斯克聲稱公司在當天稍早曾測試有800萬人同時在線收聽的流量，但“正如這次大規模網絡攻擊所顯示，有很多人反對民眾聽特朗普講話”。截至本港時間14日凌晨，馬斯克和特朗普的對談累計有超過2400萬人次聽過。



此次事件令人想起佛州州長德桑蒂斯去年5月宣布角逐共和黨總統提名後，曾在X接受馬斯克訪問，直播也因技術故障導致直播延後20多分鐘才開始。當時特朗普在他自創的“真相社交”平台上嘲諷：“我的紅色按鈕更大、更好、威力更強，而且運作順暢。你的不行。”

