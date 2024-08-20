﻿梁振英崔建春向義工頒感謝證書

中評社北京8月20日電／據大公報報導，8月19日是“世界人道主義日”，歌頌和表彰世界各地的人道援助者。共享基金會昨日（19日）舉行“義工感謝日及慶祝世界人道主義日”活動，全國政協副主席、共享基金會主席梁振英，外交部駐港公署特派員崔建春等出席活動致辭，並向逾70名退休人士義工及青年義工頒發證書，表揚他們過去一年到“一帶一路”國家實踐民心相通的工作。



共享基金會近年在老撾、柬埔寨、吉布提、毛里塔尼亞及塞內加爾，推展“消除白內障致盲項目”，至今為1.5萬名病人消除白內障；並在中老鐵路、東帝汶及洪都拉斯開展“登革熱防控項目”。為表揚過往一年曾赴海外工作，以實際行動實踐人道主義精神的義工，基金會向來自英國牛津、劍橋大學、香港中文大學、香港大學等的實習生及一眾義工頒發證書。



基金會主席梁振英致辭時提到，基金會成立僅6年時間，中間3年還要面對新冠疫情，但他們的工作沒有因此而停下來，更在不同國家的項目取得顯著成果，這有賴外交部的大力支持及所有基金會的同事及義工等付出及努力，基金會未來將繼續發展成為擁有國際話語權的國際人道救援民間組織。



外交部駐港公署特派員崔建春指基金會團隊弘揚不畏艱險、無私奉獻、大愛無疆的國際人道主義精神，對基金會工作表達由衷贊嘆欽佩。崔建春表示，基金會幫助香港青年拓展國際視野，同時更深刻認識到“一帶一路”倡議的世界意義和成功實踐，厚植了家國情懷；從基金會工作人員身上，看到香港人自強不息、頑強拚搏的獅子山精神，更看到了香港人兼濟天下、樂善好施的寬廣胸懷。