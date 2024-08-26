倪永傑：“台獨史觀”服務綠營選舉利益

上海台灣研究所所長、《台海研究》主編倪永傑（中評社 袁曉麥攝） 中評社青島8月26日電（記者 袁曉麥）日前，以“鑄牢民族認同 共促民族復興”為主題的2024年兩岸關係研討會日前在山東青島舉行。上海台灣研究所所長、《台海研究》主編倪永傑在兩岸關係研討會上發表主題演講，深入分析了賴清德的“台獨”策略。他指出，當前綠營“台獨”勢力已經完成了所謂“台灣史”的建構。“台獨史觀”則完全服務於綠營民進黨政權的政治利益收割、特別是選舉利益。



倪永傑指出，綠營“台獨”勢力建構“台灣史”有幾個主要手段：一是建構“台灣史”，切割中國歷史，把台灣史當作本國史，把中國史當作東亞史、外國史；二是攻擊外來政權，攻擊蔣氏、國民黨的統治，推動“轉型正義”，清算國民黨及其附屬組織；三是美化日本的殖民統治，稱之為“日治時期”，否定日據。灌輸“皇民化史觀”，建構殖民資產、遺產。崇拜後殖民主義，歌頌海洋文化，自吹台灣融合入自由民主體系。攻擊陸地文化；四是建構原民史觀，排斥漢人社會，稀釋漢人血統。



在談到賴清德的“台獨”策略時，倪永傑認為，賴清德傳承李登輝、陳水扁、蔡英文的“台獨”策略，把文化“台獨”當作是重點工程，採取“釋憲台獨”、“判例台獨”、“台獨正名”等多種路徑，全方位推進“台獨”。賴清德著重加快“台灣主體性國家認同”，塑造所謂“台灣人、台灣史、台灣文化”，建構“台灣主體性”、“台灣認同”及“台灣國民意識”、“台灣國意識”，對台灣民眾特別是年輕世代進行全面、深入骨髓的“台獨洗腦”。實施“文化基本法”，改閩南語為台語，推行“鄉土文化與母語教育”。實施雙語教育，淡化國語、漢語。賴當局的陸委會稱“中華民族是陷阱”，“炎黃子孫是傳說”。建構“台式宗教”信仰崇拜體系，弱化馬祖、佛教、關公等與大陸聯結。



倪永傑表示，台獨史觀完全服務於綠營民進黨政權的政治利益收割、特別是選舉利益。年輕世代成為被綠營洗腦的人造獨。但其政治效應出現遞減情形。不同於太陽花世代，15至25歲的“小紅書”一代已經成長，他們擁有理性、務實的兩岸態度。民進黨禁用大陸的互聯網平台，但是23%民眾使用過抖音，大陸抖音“科目三”、“英歌舞”更是流行在台灣的大街小巷。

