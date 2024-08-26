中評觀察：印度美好願景恐成無法實現的口號

印度總理莫迪在印度獨立日提出五大議題。 中評社香港8月26日電（評論員 胡志勇）8月15日， 印度總理莫迪在印度獨立日上發表了上台以來最長的一次演講，提出了五大議題，闡述未來發展的美好願景。五大關鍵議題具體如下：



第一、推動“統一民法典”落地。莫迪指出，當前UCC具有“歧視性”，因此需改稱其為“世俗民法典”。



第二、提高女性權益。莫迪強調支持女性主導的社會發展，並呼籲各方保障女性合法權益、嚴懲施暴女性者。



第三，打擊腐敗。莫迪抨擊貪腐文化，再次強調政府反貪反腐決心。



第四、強調“一國一選”（即：同時舉行人民院選舉與印各邦邦選）。



第五、關切孟加拉當前局勢。



此外，莫迪還強調印度“全球第三大經濟體”與“發達印度2047”目標，並且稱“印度已具備舉辦國際大型活動的能力，將全力申辦2036年奧運會”。



印度教民族主義造成國內社會潛在分裂，同時如果缺少對失業、貧富差距等問題的實質改善，民族和民粹主義政策也難以長期推行，甚至反噬自身。此外印人黨的快速崛起帶來的糾錯機制缺乏，以及當下莫迪和印人黨的高支持率可能導致一些問題被掩蓋乃至忽視，包括組織僵化、政策盲區等問題，都將對印人黨的自身管理帶來挑戰。

