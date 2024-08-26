李聖潑答中評：香港應為兩岸統一作出貢獻

香港工商總會會長李聖潑 中評社香港8月26日電（記者 段曉魯）全球華僑華人促進中國和平統一大會8月20日在香港會展中心隆重舉行。香港工商總會會長李聖潑接受中評社採訪時表示，兩岸和平統一是民心所向，大勢所趨，中華民族偉大復興不可阻擋，兩岸和平統一也必然實現，香港應擔當好自己的獨特角色，為兩岸和平統一作出應有的貢獻。



李聖潑認為，現時兩岸關係是“黎明前的黑暗”，但相信和平統一必定會早日實現。當世界包括台灣更瞭解中國，台灣同胞進一步消除對國家偏見和誤解，以及祖國發展越來越好，實現和平統一的條件及基礎，將會更好更堅固。



李聖潑表示，事實上，目前兩岸關係緊張，主要是因為台灣地區同胞未能正確認識祖國，缺乏客觀、理性的溝通；同時，別有用心的政客，出於個人的私心和目的，刻意去誤導挑撥兩岸仇恨、破壞兩岸關係，以達至其個人的政治或經濟目的，但從歷史洪流而言，這些惡意的攻擊或詆毀，都是站不住腳的。



談到香港在兩岸關係中可以發揮哪些作用和角色，李聖潑稱，香港在兩岸關係的作用和角色非常關鍵，香港一方面可以扮演超級聯繫人，一方面可作為“一國兩制”的最佳示範點，隨著“一國兩制”在香港成功實踐，以及香港越來越繁榮及安定，香港發展得越好，對台灣和平統一越有幫助；香港要謹記自己的角色，既是超級聯繫人，同時也是最佳示範點。



李聖潑指出，香港在“一國兩制”下，保持一貫的自由、法治、包容及開放，非常歡迎台灣同胞，與台灣交流、溝通理應是毫無障礙、親密無間；只要沒有個別人士從中作梗、惡意使壞，兩者關係會維持得很好，我們非常開放及歡迎台灣同胞。總括而言，兩岸和平統一是民心所向，大勢所趨，中華民族偉大復興不可阻擋，兩岸和平統一也必然實現。香港應擔當好自己的獨特角色，為兩岸和平統一作出應有的貢獻。