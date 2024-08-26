李風答中評：香港在兩岸關係可發揮三大功能

香港亞太戰略安全研究所所長李風接受中評社記者訪問（中評社 林艷攝） 中評社香港8月26日電（記者 林艶）香港亞太戰略安全研究所所長李風日前出席在香港舉辦的全球華僑華人促進中國和平統一大會並接受中評社記者採訪，就香港在兩岸關係中可以發揮的功能作用分享了個人看法。李風認為，香港過去在兩岸關係中發揮著獨特的溝通橋梁作用，未來還可以發揮更大的作用。



此次大會主題為“堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興”，是時隔14年來再次在香港舉辦。李風表示，今次活動規模聲勢浩大，中央高度重視，全球華人華僑、各地促統會代表也都前來參加，是一次“反獨促統”的大集會，發出“反獨促統”的強大聲音。他也指出，促進祖國統一，維護台海和平，為中華民族復興而奮鬥，是全球華人的共同追求。香港是“一國兩制”的典範，過去20多年的成功實踐對台灣有著很重要的示範效應，加之香港已進入到愛國者治港的新階段，香港的形勢會越來越好。在這樣的背景之下，香港舉辦此次大會，可謂躬逢其時，對促進祖國統一可以起到良好的作用。



李風表示，國家統一、民族復興是14億中國人民，包括海外華人華僑的共同願望，也是香港、台灣同胞的共同願望。這個力量來自於人民，人民促進祖國統一，人民反對“台獨”、維護台海和平，相信只要全體中國人團結起來，全世界中國人團結起來，台灣獨立的圖謀絕不可能成功，外部勢力的干涉也絕不會成功。對此，我們要有高度的信心，相信祖國統一的願望很快會達成，相信這一天會早日到來。



李風指出，香港歷來在兩岸關係當中都發揮著獨特的溝通橋梁作用，而且每一個特殊的時間點都發揮了特殊的功能作用。比如建國初期“兩航起義”以及兩蔣統治台灣的時期，很多歷史性溝通是在香港達成的。此後，香港也是台灣同胞在改革開放之後進入大陸投資旅遊、興業探親的一個重要橋梁。他認為，香港這個功能至今並未停止，而且將來還會發揮更大的作用。

