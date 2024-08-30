習近平會見美國總統國家安全事務助理沙利文

8月29日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國總統國家安全事務助理沙利文。（圖源：新華社記者 李學仁 攝） 中評社北京8月30日電／據新華社報導，8月29日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國總統國家安全事務助理沙利文。



習近平指出，面對變亂交織的國際形勢，各國需要團結協作，而不是分裂對抗；人民希望開放進步，而不是封閉倒退。中美作為兩個大國，應該對歷史、對人民、對世界負責，成為世界和平的穩定源和共同發展的推進器。



習近平強調，中美兩個大國打交道，第一位的是樹立正確的戰略認知，首先要回答好中美到底是對手還是夥伴這個管總的問題。中國的對外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，保持著高度連續性和穩定性。我們聚焦做好自己的事情，通過進一步全面深化改革，不斷完善和發展符合中國國情的中國特色社會主義制度。中國堅持走和平發展道路，在實現自身發展的同時，也願同其他國家共同發展，攜手構建人類命運共同體。



習近平指出，中方對美政策保持著高度連貫性。儘管中美兩國各自情況和中美關係都發生了很大變化，但是中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的努力沒有變。希望美方同中方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國發展，視彼此的發展為機遇而不是挑戰，同中方一道，找到中美兩個不同文明、不同制度、不同道路國家在地球上和平共處、共同發展的正確相處之道，推動中美關係保持穩定，在此基礎上，爭取好起來、向前走。

