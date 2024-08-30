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以防長：應擴大作戰目標　讓北居民安全歸家
http://www.CRNTT.com   2024-08-30 12:08:06


（圖片來源：海外網）
　　中評社北京8月30日電／據央視新聞報導，當地時間8月29日，以色列國防部長加蘭特與以軍總參謀長和高級軍官召開會議。加蘭特說，北方戰線的任務仍然擺在以軍面前，即讓居民安全返回家園，為了實現這一點，“必須擴大作戰目標”。

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