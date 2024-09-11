中評鏡頭：揭三星堆神秘面紗　探古蜀文明

三星堆博物館館藏雕像（中評社 馬一鳴攝） 中評社成都9月11日電（助理記者 馬一鳴）“您有一條來自三星堆的留言，請注意查收～”9月10日下午，兩岸媒體人來到了四川省三星堆博物館參訪，共同揭開三星堆的神秘面紗，探尋古老的蜀地文明。



“三星堆遺址考古成果在世界上是叫得響的，展現了四千多年前的文明成果，為中華文明多元一體，古蜀文明與中原文明相互影響等提供了更為有力的考古實證。”踏入三星堆博物館，我們看到了習近平總書記在新館開館時的講話。導游告訴在場記者，因為三星堆的存在，古蜀文明成為了上古三大文明之一。三星堆的發現實證成都平原是長江上游的文明起源中心，是中華文明滿天星鬥中的璀璨星辰，是中華文明多元一體、兼容並蓄、創新創造的典型範例，在世界青銅文明史上占有重要地位。



據悉，三星堆遺址發現於20世紀20年代末，是我國西南地區迄今所知規模最大、延續時間最長的先秦時期古城古國遺址。近百年的考古發掘與研究表明，三星堆遺址在新石器時代晚期至夏時期已發展成為大型聚落。約當商代前期，已有城墻和大型建築。約當商代中期，城址規模宏大，冶金、制玉、絲織技藝達到高峰，獨特信仰體系建立，展現出王都氣派。1986年、2019年，三星堆先後發現八個祭祀坑。兩次發掘出土珍貴文物近2萬件，包括青銅大立人像、青銅神樹、青銅神壇、青銅人頭像、青銅縱目面具、金面具、金杖等稀世之珍，被譽為最偉大的考古發現之一。



踏入博物館展廳，從三星堆的考古發掘開始，參訪團正式拉開了探索三星堆的序幕。上世紀20至30年代，廣漢月亮灣燕家院子發現玉石器，原華西協合大學博物館進行了首次發掘。50至60年代，考古工作者在三星堆遺址不斷開展調查和試掘。1980年後，三星堆考古進入系統發掘和研究階段，“三星堆文化”命名。1986年，兩個祭祀坑的發現“一醒驚天下”。隨著考古工作的推進，城墻、大型建築基址等重要遺存發現，三星堆古城格局逐漸明晰。2019年以來，六個祭祀坑的發現再次引起廣泛關注。百年逐夢，矢志追求。幾代學人篳路藍縷，薪火相傳，譜寫了三星堆考古的世紀華章。



三星堆精美絕倫的文物群體，是古蜀先民精神世界的生動寫照。禮敬天地的美玉、造型獨特的神壇、縱目千里的面具、人鳥合一的神像、振翅翔飛的鳳鳥、達地通天的神樹深藏著對天地神祇、自然萬物的無比虔敬，展現了古蜀先民浪漫的想象力和非凡的創造力。

