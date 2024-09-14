中評鏡頭：來錦里古街　體驗成都的生活方式

錦里古鎮（中評社 馬一鳴攝） 中評社成都9月14日電（助理記者 馬一鳴）想體驗成都這座城市的生活方式，來錦里最合適不過！“錦里”帶有典型的成都明清時期的民居建築風格，與武侯祠建築的主題風格相一致。遊客可以飲一杯英雄酒，唱一段三國戲，品一份三國情。有煮酒坊、阿斗井、諸葛井、烏衣巷等建築，體驗“夢回三國”的意境。定期上演的特色川戲、壩壩電影，以特色小攤的方式舉行民間藝人的展演等。在端午、七夕、中秋等傳統節假日，錦里還會舉行具有風俗特色的主題活動。



錦里依托成都武侯祠，以秦漢、三國精神為靈魂，明、清風貌作外表，川西民風、民俗作內容，擴大了三國文化的外延，這條街濃縮了成都生活的精華：茶樓、客棧、酒樓、酒吧、戲台、風味小吃、工藝品、土特產。錦里二期大膽將水引入錦里循環，形成了“水岸錦里”的新景觀。



“錦里”原是秦漢三國時期成都以織錦、售錦為主的一條古街，歷代文獻詞賦多有記載。織錦業的高度發達使得成都有了“錦城”的別稱。錦里，人稱“西蜀第一街”，是西蜀歷史上最古老、最具有商業氣息的街道之一，以織錦、售錦為主，歷代文獻詞賦多有記載。錦里名稱的得來，自然與蜀錦有關。西蜀之地自古就種桑養蠶，戰國時絲織業已相當成熟，從秦漢更是發達興盛。三國蜀漢時期，蜀錦占有極其重要的政治經濟地位。諸葛亮曾在《教令》中說：如今人民窮困國庫空虛，與敵人戰鬥所需要的物資就全仰仗蜀錦了，將蜀錦提到了戰略的高度，說明了朝廷對織錦業的重視程度，可見蜀錦是當時國家恢復生產、抵禦外敵的支撐，財政的主要來源。



作為成都最受遊客歡迎的古街，錦里的美食當然必不可少。錦里有許多在成都市區附近郊縣的特產，諸如張飛牛肉，還有湯麻餅、久久鴨脖子、三大炮、牛肉豆花、三合泥、糖油果子、撒尿牛丸、臭豆腐、油茶、牛肉焦餅、蕎麥面、鉢鉢雞等小吃。



所以，逛完武侯祠，不妨移步一下旁邊的錦里古街，沉浸式體驗一把成都的生活方式！



此次四川行活動中，來自兩岸的媒體人將去往甘孜藏族自治州稻城縣、鄉城縣、得榮縣以及成都市進行參訪采風，從川西地區走到“天府之地”，用腳步丈量甘孜高原，眼觀自然風光，用鏡頭記錄四川的風土人情，瞭解該地區的鄉村振興、生態治理、經貿交流現狀，參訪大國工程基地，感受其歷史文化、民族團結和科技進步。

