陝西健全各類監督貫通協調機制

陝西省安康市石泉縣紀委監委貫通審計、財會、巡察等各類監督，著力拓寬問題線索渠道，提升案件查辦質量。圖為該縣紀委監委工作人員走訪核查有關部門移交的問題線索。（中央紀委國家監委） 中評社北京10月12日電／據中央紀委國家監委消息，2024年9月，西安市藍田縣紀委監委查處了縣委巡察辦移交的輞川鎮衛生院院長羅某某有關問題，羅某某因個人決定項目施工方未履行招投標程序、違規挪用公共衛生經費等行為，受到黨內嚴重警告處分。



2024年8月，安康市石泉縣紀委監委查處了由縣審計局移交的後柳鎮漢陰溝村黨支部副書記唐某某相關問題，唐某某因挪用村互助協會資金被開除黨籍。



黨要管黨、全面從嚴治黨，“管”“治”都包含監督。黨內監督與其他各類監督貫通協調，能夠增強黨內監督效果，激發其他各類監督活力。陝西省紀委監委在做實專責監督的同時，注重外部銜接，發揮好協助引導推動作用，不斷增強監督的嚴肅性、協同性、有效性，確保以黨內監督為主導、各類監督貫通協調的監督體系系統集成、協同高效。



優勢互補，提升問題查處能力



“一些鎮（街道）高齡補貼存在發放不及時、重復發放、已故人員應當停發但仍虛報冒領等情況，相關工作人員存在作風不實等問題。”去年底，延安市黃陵縣審計局在對高齡補貼相關政策落實和資金發放情況進行審計時，將其中發現的問題線索移交縣紀委監委核查處置。



針對這些問題線索，黃陵縣紀委監委與審計部門貫通協作、同向發力，通過查看發放記錄、信息比對等方式，深入調查核實。最終，縣紀委監委對審計發現的5件問題線索予以立案，1件初核了結，給予黨紀政務處分9人，追繳違規發放資金51250元。



案件辦結後，黃陵縣紀委監委推動開展全縣高齡補貼管理問題專項整治，以精準監督護航惠民資金落實見效。



在醫藥、糧食購銷等重點領域腐敗問題整治中，黃陵縣紀委監委不斷加強與審計、巡察等單位協作配合，對各類移送問題線索統一接收、高效分辦，對複雜、疑難且涉及政策性、專業性較強的問題線索，實施各種監督貫通協調，聯合懲戒。



“審計監督從經濟業務源頭出發，可以為紀檢監察監督提供相關證據；紀檢監察監督協調審計、財會、統計等專業力量深度參與，能夠實現優勢互補，不斷提高對腐敗問題的發現和查處能力，推動問題高效辦結。”黃陵縣紀委監委相關辦案人員介紹，加強紀檢監察監督和審計等監督貫通協調聯動，對資金流動頻繁、流量大、環節多的領域尤為重要。



以黨內監督為主導、各類監督貫通協調，是各級黨組織落實全面從嚴治黨責任的重要路徑和基礎。陝西省紀委監委專門組成調研組，以發揮紀委協助引導推動職能為主線，圍繞“以黨內監督為主導，促進各類監督貫通協調”，選取人大、行政、司法、財會、審計等9類監督涉及的17家省級單位深入調研，帶動各監督主體深化認識、增進共識，提高貫通協調的自覺性和主動性。



貫通什麼、協調什麼，是黨內監督與其他各類監督貫通協調的基礎。陝西省紀委監委將加強各類監督貫通協調作為深化紀檢監察體制改革、提高監督治理效能重要內容，建立健全紀律監督、監察監督、派駐監督、巡視監督統籌銜接制度，加強與法院、檢察院、公安、財政、審計、稅務等單位的溝通協調，推動完善監督措施配合機制。



陝西紀檢監察機關既強化紀委監委監督協助引導推動功能，在監督檢查、審查調查、巡視巡察中同各類監督主體加強貫通銜接，又注重建立與各類監督之間信息共享、線索移交、措施配合、成果運用等方面的機制。此前，陝西省紀委機關、省監委、省委審計委員會辦公室、省審計廳、省委巡視辦聯合印發《陝西省紀檢監察監督巡視巡察監督與審計監督貫通協同實施辦法》。

