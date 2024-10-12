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商務部就台灣地區對大陸貿易限制措施答問
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2024-10-12 17:00:30
中評社北京10月12日電／據人民日報報導，商務部新聞發言人就台灣地區對大陸貿易限制措施答記者問。
問：2023年12月15日商務部發布公告認定台灣地區對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘後，請問至今有何進展？後續有何安排？
答：自《商務部關於就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查最終結論的公告》發布以來，民進黨當局未採取任何實際措施取消對大陸的貿易限制。目前，有關部門正依據對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施。
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