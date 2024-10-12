太空果蔬在軌種　天宮綠色大豐收

中評社北京10月12日電／據央視新聞報導：今年初，神舟十七號航天員乘組采摘了“太空菜園”種植出的新鮮蔬菜。“太空蔬菜”現摘現吃、新鮮又美味。



5月26日，神十八乘組迎來在軌滿月，三人組充當天宮“園丁”，細心照料問天實驗室的綠色植物，預計於本月底征空的神十九乘組，接力運營“綠色天宮”。今天我們通過八組問答為讀者揭開天宮菜園的神秘面紗。



問題1



未來農業試點



為什麼要在太空種植蔬菜等植物？



首先是利用空間實驗室平台，可以研究太空微重力等特殊環境對植物生長發育、生理生化等方面的影響。



二是種植的植物，可以為航天員提供食物、氧氣和水。植物可通過光合作用吸收航天員產生的二氧化碳，生產氧氣，可一定程度上淨化密閉艙室環境，獲得清新的空氣；生產食物，為航天員提供新鮮蔬菜水果，補充維生素和膳食纖維，豐富航天員食譜；此外，通過植物的蒸騰作用，還可實現密閉系統內水淨化，為航天員補充純淨的水。



三是植物可為航天員提供綠色鮮活的環境，通過照料植物可以緩解航天員壓力，正向調節航天員心理情緒。



問題2



水分養分循環



太空“種菜”有何難點？



植物正常生長必須具備適宜的光照、水分、養分等。航天員表示，太空“種菜”主要有兩大難點：



一是失重環境下，水不容易深入根系里面。太空微重力環境會造成在植物根系周圍形成一個邊界層，水、氣無法自動分離，植物必須依賴外力才能與周圍環境進行正常物質交換。因此，水分養分供給技術是太空植物栽培的關鍵。



二是艙內沒有太陽光線照射，喜歡光照的植物不易生長。不過實驗櫃里有人工光源，可以為植物提供充足的光照。

