中國車企在泰國上市首款純電皮卡

這是10月29日在泰國曼谷舉辦的吉利雷達產品上市發布會上拍攝的電動皮卡。（圖源：新華社） 中評社北京10月31日電／據新華社報導，中國車企吉利控股集團旗下新能源電動皮卡品牌雷達29日在曼谷舉辦產品上市發布會。此次雷達電動皮卡在泰國上市，不僅是中國首款純電皮卡進入泰國，同時也是泰國市場上的首款純電皮卡。



泰國副總理兼數字經濟與社會部長巴色在發布會上表示，中國車企在泰國推出首款純電皮卡，豐富了泰國電動車型品類，將進一步推動泰國成為東盟地區電動汽車及零部件生產基地。

