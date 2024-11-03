燕子行情升溫　2026藍白合漸成形

中評社台北11月3日電／中火二期環評爭議，民眾黨“立委”聲援台中市長盧秀燕，同一時間，國民黨司委會召委安排赴北檢考察偵查不公開實務作業執行情形，說穿了就是為柯文哲案而去。藍白向對方政治人物表態，除了在“立法院”合作外，進而可以看出在未來2026地方選舉時，彼此已有選舉結盟的默契。



在“立法院”，藍白陣營針對各項法案、議題密切合作，展現在野團結的氣勢，此次總預算案藍白聯手阻擋，確實造成民進黨壓力，須頻頻出招應對。不過，在野勢力這段期間也面臨挑戰，特別是柯文哲因涉京華城案，在司法諸多爭議之下，白營內部籠罩在一片低氣壓中。



據《中時新聞網》分析報導，最近盧秀燕因碳費、“國土計劃法”、中火二期環評等議題，不斷地向“中央”喊話，甚至說重話，民眾黨“立委”麥玉珍昨公開發聲力挺，試圖營造藍白在地方友好氛圍。而柯文哲延押獲准，藍營也從觀望到出現力挺的聲音，展現藍白哥倆好，可望從“國會”發展到2026選舉合作。



去年“立委”選舉，台中市成為藍白合示範區，讓綠營在此遭遇重大挫敗。此後盧秀燕讓民眾黨前“立委”蔡壁如進入市府擔任顧問；麥玉珍台中聯合服務處成立時，盧也同樣出席力挺，顯見藍白在地方上關係密切。



盧秀燕這次為了市民健康槓上“中央”，也讓其政治聲勢看漲。在藍綠混戰的同時，麥玉珍也適時喊出“我是台中人，必須出面力挺盧秀燕”，向藍營遞出善意，更代表著在地方重大議題上，藍白態度漸趨一致。



面對2026地方選舉，各黨已開始布局，民眾黨因柯文哲案受到不小衝擊，但藍白若不合、民進黨勢必得利，所以民眾黨在地方上更需尋求與藍營合作，只是，兄弟登山，各自努力，一切都必須視彼此在“國會”法案上合作的成效，再來談接下來選舉結盟。