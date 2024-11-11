習近平同印度尼西亞總統普拉博沃會談

11月9日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的印度尼西亞總統普拉博沃舉行會談。這是習近平同普拉博沃握手。（圖源：新華社） 中評社北京11月11日電／據新華社報導，11月9日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的印度尼西亞總統普拉博沃舉行會談。



習近平指出，你在今年3月當選總統後第一時間首訪中國，正式就職後又首先對中國進行國事訪問，體現了你對發展中印尼關係的高度重視，也展現了兩國關係的高水平和戰略性。堅持戰略自主、互信互助、合作共贏、公平正義，這既是對過去幾十年中印尼關係發展經驗的總結，也是未來兩國關係長期穩定發展應該遵循的重要原則。中方願同印尼新政府一道，繼往開來，構建具有地區和全球影響力的命運共同體，續寫發展中大國聯合自強、團結協作、互利共贏的新篇章。



習近平強調，雙方要鞏固更高水平的戰略互信，密切高層交往和政府、立法機構、地方合作，加強治國理政經驗交流，堅定支持彼此探索符合本國國情的現代化道路，堅定支持彼此維護核心利益和重大關切。要進一步完善戰略合作布局，打造政治、經濟、人文、海上、安全“五大支柱”合作。堅持高質量共建“一帶一路”，持續運營好雅萬高鐵，推進“區域綜合經濟走廊”和“兩國雙園”合作，加強數字經濟、先進製造業、循環經濟等領域合作，開展海上共同開發合作，不斷深化全方位互利合作，更好實現融通發展，推進各自現代化。中方也願同印尼共同打造更多惠民工程，加強減貧、醫藥、糧食種植、漁業等領域交流合作，為印尼科研人才培養和職業教育發展提供支持，出台更多便利化措施，擴大人員往來。



習近平強調，今年是和平共處五項原則發表70周年，明年是萬隆會議召開70周年。作為發展中大國、新興市場國家和全球南方主要成員，中國和印尼要共同弘揚以和平、合作、包容、融合為核心的亞洲價值觀，賦予和平共處五項原則和萬隆精神新的時代內涵，引領全球南方國家團結自強，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。中方願同印尼開展更緊密多邊戰略協調，反對單邊主義和保護主義，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，共同維護地區和平穩定。

