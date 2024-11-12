特朗普或放鬆AI監管　加劇假訊息氾濫

中評社北京11月12日電／據大公報消息，綜合彭博社、《紐約時報》報導：不少專家預測，特朗普上台後，將放鬆對人工智能（AI）監管的力度，外界擔憂可能會加劇假消息氾濫。



2023年10月，美國總統拜登簽署AI監管行政命令，要求所有的科技公司在訓練AI模型時必須通知政府，開發人員被要求與美國政府分享他們的安全測試結果和其他關鍵訊息，並就聯邦機構使用AI提出指導方針。此外，稍早前成立的美國“AI安全研究院”將負責開發和完善AI系統的安全測試和評估方法，確保這些系統在不同場景中的可靠性和安全性；與行業、學術界和政府合作，制定AI風險管理的標準和最佳實踐指南。



特朗普在競選活動中，聲稱拜登政府對AI的監管政策“危險”，並認為它阻礙了創新。特朗普表示，他上台後的第一天就會廢除該政策，並制定新政策“支持AI發展”。戰略與國際研究中心Wadhwani人工智能中心主任艾倫稱，在一些右翼政策圈子裡，“安全被視為審查的代名詞”。



特朗普早前就因在社交媒體發布AI假圖而遭受批評。今年8月，他在自己的“真實社交”平台上發布了一組宣稱“美國流行歌手Taylor Swift及歌迷支持特朗普”的圖片，並表示“我接受（他們的支持）！”不過，其中數張圖片隨後被證實由AI生成。9月10日，Taylor Swift公開表態支持特朗普的對手哈里斯。



專家表示，若特朗普大幅放寬對AI的監管，類似假新聞將迅速廣泛傳播，令民眾難辨真偽。