面對世界大變局　港應敢於變革

11月11日，李家超為一項論壇活動擔任主禮嘉賓，與主辦方及其他嘉賓在活動上合照。（圖源：大公報） 中評社北京11月12日電／據大公報報導，“國際大變局 香港新征程”論壇昨日舉行，逾500名來自政、商、學等各界嘉賓出席。香港特區行政長官李家超致辭時表示，全球經濟、投資、社會環境不斷變遷，香港面對各種機遇和挑戰。展望2025年，李家超提出三個重點方向：要用實際行動體現愛國愛港力量，共同建設香港；要主動識變、應變、求變，自我革新，推陳出新；要擴闊全球網絡，在世界舞台上說好香港故事。“只要我們團結一致，堅定信心，發揮香港在‘一國兩制’下的獨特優勢，自強不息，不斷求變，香港定能遇強越強，再創高峰。”



李家超指出，香港的商界和企業家應該是貢獻者，而不是旁觀者、不只做評論員。



灼見名家周年論壇暨十周年慶典昨日舉行。李家超致辭時表示，面對世界百年未有之大變局加速演進，香港必須要通過歷史看現實、透過現象看本質，敢於變革，掌握先機。他說，在“一國兩制”下，香港擁有“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，同時集國內國際優勢於一身。“國家始終是香港最堅強的後盾，國家的支持是香港繁榮穩定的重要基石和力量。”



展望2025年，李家超提出三個重點方向。第一，政府要發揮“一國兩制”的制度優勢，將愛國愛港的力量轉化為一項又一項具體的實際行動，建設更美好的香港，確保香港長期繁榮穩定，市民安居樂業。



第二，政府會建立國際黃金交易市場、推動低空經濟、革新人才引進機制等，促進經濟持續多元發展。香港的商界和企業家都是香港發展的參與者和受益者，更應該是貢獻者，而不是旁觀者、不只做評論員。