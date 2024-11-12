比特幣有望突破10萬美元

中評社北京11月12日電／據大公報消息，綜合美聯社、《金融時報》報導：受特朗普再度當選帶動，比特幣價格一路狂飈，11日突破8.2萬美元，創歷史新高。分析認為，這波上漲可能才剛開始，預計將持續到特朗普明年1月就職。英國線上投資平台AJ Bell的投資總監莫爾德稱，在比特幣飈升至歷史新高後，市場現在的猜測是“它何時會突破10萬美元，而非是否會突破10萬美元”。



根據數字貨幣新聞網站Coindesk數據，10日比特幣上漲超過6%，11日衝至8.2萬美元，創歷史新高。其他主要加密貨幣同日大幅上漲，其中以太幣作為市值第二大的加密貨幣，價格突破3200美元，市值達到約3830億美元，超過了美國銀行的市值。分析師們普遍認為加密貨幣強勁勢頭將持續，比特幣預計在2025年底達到20萬美元，以太幣達到1萬美元。



雖然特朗普在2021年將比特幣斥為“騙局”，但在今年的競選活動中，特朗普改變想法，將自己打造成加密貨幣的“最大支持者”。目前加密貨幣從業者普遍認為，在特朗普任期內，政府對加密貨幣的監管政策將更加寬鬆。



今年7月，特朗普承諾為比特幣創建一個“戰略儲備池”，並承諾要讓美國成為“全球加密貨幣之都”，更表示在上任第一天就會解雇美國證券交易委員會（SEC）主席、加密貨幣的激烈批評者加裡.詹斯勒。特朗普家族此前推出的加密貨幣項目World Liberty Financial，則通過銷售“無所有權且不可交易”的代幣，為特朗普的競選活動籌集了1500萬美元。