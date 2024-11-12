大灣區低空特快專線首航　迎來首批觀眾

11月11日，大灣區低空特快專線首航，首批打“飛的”乘客抵達珠海看航展。（來源：新華網） 中評社北京11月12日電／據新華網報導，11月11日11時30分，以打“飛的”方式，搭乘大灣區低空特快專線到珠海看航展的首批4名乘客，從深圳起飛抵達珠海。這也標誌著該專線順利完成首航。



當日11時，執行首航任務的H135直升機從深圳鹽田區起飛。與駕車需要2個多小時的高速路程相比，30分鐘左右便可空中直達。



打“飛的”來珠海看航展——大灣區低空特快專線活動，由珠海市低空產業投資運營有限公司聯合南航通航、東部通航和廣東客龍等多家通航企業共同打造。



此舉，將香港、廣州、深圳、中山、肇慶等5個粵港澳大灣區城市，以及與“融灣入圈”的廣東陽江直飛珠海的時間，均縮短至1小時以內。這6個城市的市民，可通過更舒適快捷的空中出行體驗，直達中國航展舉辦地珠海，共赴中國航展藍天盛會。



“作為負責整體謀劃珠海全市低空空域資源開發、場景應用、產業布局的特定功能型商業類國有全資公司，我們將持續打造珠海‘低空＋’特色創新應用示範場景，拓寬低空經濟產業的商業化實踐，為灣區生活帶來更多精彩紛呈的低空消費新業態，為珠海打造‘天空之城’提供堅實支撐。”珠海市低空產業投資運營有限公司相關負責人說。