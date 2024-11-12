政府引入重點企業增至逾60家　創過萬職位

第三批17家重點企業與特區政府引進辦昨日簽署協議。（圖源：大公報） 中評社北京11月12日電／據大公報報導，政府引進重點企業辦公室昨日與第三批重點企業簽約落戶香港，共有來自內地、美國和歐洲17家重點企業參與簽約，包括智能語音科技公司“科大訊飛”、生命健康科技公司“康龍化成”，及先進製造業公司“普渡機械人”等。財政司司長陳茂波表示，首三批逾60間重點企業夥伴未來數年將會在港合共投資約420億元，創造超過1.7萬個職位。



有參與簽約的企業表示看好香港前景，未來幾年會在香港投資，並在科學園及數碼港等設立研發中心或亞洲總部。他們認為，香港作為中國最國際化的城市，聯通中西，可以讓企業受惠。＼大公報記者 龔學鳴



引進辦昨日舉辦“重點企業夥伴簽約儀式”，共有200多名包括重點企業、本地和外國商會、科研機構、大學、創投金融機構、相關政府政策局／部門和公營機構的代表出席簽約儀式。



三批重點企業共投資420億



在陳茂波見證下，17家重點企業參與簽約，成為特區政府的重點企業夥伴。17家企業中15家來自內地，1家來自法國，1家來自美國，它們分別來自生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技，以及先進製造與新能源科技等產業，其中約九成都會在香港設立全球或地區總部。



首三批重點企業在未來數年將會在香港合共投資約420億元，創造超過1.7萬個職位。在投資香港的同時，也會積極帶動其產業鏈上、中、下游的企業來到香港。



陳茂波致辭時表示，政府與重點企業建立了互惠共生的夥伴關係，一方面，香港在“一國兩制”下的獨特優勢，加上作為國際金融和創科中心的地位，以及擁有世界級的大學和科研機構、一流的專業服務，以及高端人才匯聚等特點，為企業開拓區域業務以至進一步布局全球帶來支持；另一方面，重點企業落戶香港，將有助推動香港創科生態圈的更蓬勃發展。陳茂波透露，首兩批重點企業已經有超過九成在香港開展業務，當中超過七成選址科學園或數碼港。