西部地區高水平共建西部陸海新通道

圖為廣西平陸運河青年樞紐與市區銜接處的建設工地。（來源：新華網） 中評社北京11月12日電／據新華網報導，自廣袤的西部腹地起始，西部陸海新通道出於山巒之中、通達四海之間。北接絲綢之路經濟帶，南連21世紀海上絲綢之路，協同銜接長江經濟帶，這條動能澎湃的國際物流大通道為沿線地區打通了一條開發開放之路。



4月23日，習近平總書記在重慶主持召開新時代推動西部大開發座談會，強調大力推進西部陸海新通道建設，推動沿線地區開發開放，深度融入共建“一帶一路”。



如今，西部地區推動新通道共建共享，刷新通道建設速度，這條物流通道逐漸成為西部地區外貿“新名片”，描繪著“一帶一路”合作共贏的新樣本。



協同共建，通道發展不斷提速



在廣西平陸運河青年樞紐建設現場，工程機械在山坳間來回穿梭，工人正忙著進行混凝土澆築作業。



作為西部陸海新通道骨幹工程，平陸運河建成後，將在我國西南地區開辟一條由西江幹流向南入海的大通道。



“西南地區貨物經平陸運河出海，比現行水運通道出海里程縮短約560公里，將進一步提升西部陸海新通道運輸效率。”平陸運河集團廣西平陸運河建設有限公司黨委書記、董事長程耀飛說。



時光回溯至2017年，西部陸海新通道的前身——渝黔桂新“南向通道”班列從重慶駛出。開行之初，僅有1種物流組織方式，貨物品類不足50種，去回程貨物量嚴重不均。



2019年8月，《西部陸海新通道總體規劃》印發，標誌著通道建設從地方探索上升為國家戰略。同年，西部12省區市、海南省及廣東省湛江市在重慶簽署框架協議，開啟合作共建西部陸海新通道。



依托共建機制，西部陸海新通道基礎設施建設加快補齊，沿線地區間鐵路、海運線路不斷暢通，通道逐漸從“一條線”延伸至“一張網”。



甘肅相繼建成十天高速、蘭渝鐵路等，開行中亞國際聯運商品車圖定班列等；貴陽國際陸港吸引廣州港、湛江港、鹽田港等7個沿海港口設立無水港；四川打通南向通往貴州北部、廣西南寧和北部灣等地區的便捷鐵路通道……



如今，西部陸海新通道利用多種運輸方式，向南經廣西、雲南等沿海沿邊口岸出海，已成為內陸地區最繁忙的貿易走廊之一。