貴州苗族群眾歡慶苗年和鼓藏節

（來源：新華網） 中評社北京11月12日電／據新華網報導，11月10日，2024中國·雷山苗年暨鼓藏節在貴州省雷山縣銅鼓廣場開幕，數萬名苗族同胞和遊客走上街頭，共同慶祝苗族傳統節日苗年和鼓藏節。苗年類似漢族的春節，鼓藏節則是傳統祭祀大典，都是苗族同胞慶祝豐收、感恩天地的節日。



借助這張獨具特色的文化名片，雷山縣每年都會組織豐富多彩的活動，讓苗族同胞熱鬧過節，也吸引省內外的遊客前來體驗游玩。