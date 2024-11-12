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貴州苗族群眾歡慶苗年和鼓藏節
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2024-11-12 10:37:55
（來源：新華網）
中評社北京11月12日電／據新華網報導，11月10日，2024中國·雷山苗年暨鼓藏節在貴州省雷山縣銅鼓廣場開幕，數萬名苗族同胞和遊客走上街頭，共同慶祝苗族傳統節日苗年和鼓藏節。苗年類似漢族的春節，鼓藏節則是傳統祭祀大典，都是苗族同胞慶祝豐收、感恩天地的節日。
借助這張獨具特色的文化名片，雷山縣每年都會組織豐富多彩的活動，讓苗族同胞熱鬧過節，也吸引省內外的遊客前來體驗游玩。
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