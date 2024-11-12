科研成果貢獻大　五學者獲中銀科創獎

五位得獎學者和嘉賓合照。（圖源：大公報） 中評社北京11月12日電／據大公報報導，由香港科技創新聯盟主辦、中銀香港冠名贊助的“中銀香港科技創新獎2024”昨日公布獲獎者名單。香港科技創新聯盟主席、候任中大校長盧煜明教授說，“中銀科創獎”尚屬年輕，但已獲得各界的廣泛認同，一方面因為獲獎者是實至名歸的出色科學家，在學術和產業化道路上碩果纍纍。他續說，希望通過獎項來支援和鼓勵科研工作者、特別是50歲以下的新星，鼓勵他們在科研路上繼續邁進。



獎項共分五大領域，其中“人工智能及機器人”領域由香港理工大學教授柴揚奪得，“生命健康”領域獲獎者為香港中文大學教授黃秀娟，“新材料新能源”領域獲獎者為香港城市大學教授張華，“先進製造”領域獲獎者為香港中文大學教授陳世祈，而“金融科技”領域獲獎者為香港城市大學教授王聰。



獲獎者將獲得由中銀香港贊助200萬元獎金，獎項總獎金達1000萬元，以嘉許獲獎者在香港作出的科研貢獻及成果轉化影響力。



助力高端人才聚集香港



中銀科創獎於2022年首次舉辦，今年踏入第三屆。本屆中銀科創獎首次將提名範圍擴大至粵港澳大灣區，嘉許主要在香港或香港院校設在大灣區內科研相關機構的科技工作者和科研團隊。盧煜明表示，今屆大約有10%提名來自大灣區，成效令人鼓舞，預期日後來自大灣區的提名將會增加。