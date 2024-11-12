文創產品走紅折射文旅產業新趨勢

（來源：新華網） 中評社北京11月12日電／據新華網報導，精美別致的鳳冠冰箱貼、自帶夜光效果的天宮藻井冰箱貼、玲瓏剔透的“小粉爐”甜品……最近，不少博物館的文創產品走紅，供不應求，很多消費者甚至排隊搶購，“爆款文創”成為網絡熱門話題。這些歷經滄桑的文物寶藏，如今正在以另一種形式煥發新生。



“一貼難求”：“鳳冠”“藻井”火了！



以中國國家博物館的館藏文物“明孝端皇后九龍九鳳冠”為原型設計的兩款“鳳冠冰箱貼”，開售至今3個半月，共售出14.5萬個，一躍成為近20年來國博的文創“銷冠”。圍繞“鳳冠”這一IP，國博又陸續開發了筆記本、徽章等10餘款系列產品，均得到廣大消費者的喜愛。



在北京，同樣火爆的文創產品還有天宮藻井冰箱貼。這款產品的原型是北京古代建築博物館的“鎮館之寶”萬善正覺殿天宮藻井，被網友稱為“天花板中的天花板”。天宮藻井冰箱貼共分為五層，每一層都按照藻井的真實結構設計繪制 。



文創產品的持續熱銷，進一步拉近了文物與觀眾之間的距離，吸引越來越多觀眾走進博物館，一睹文物本身的風采，進而加深對中國傳統文化的瞭解和喜愛。數據顯示，10月8日至10月28日，國博參觀人數達34.9萬人，比去年同期增長10%。