日本新一屆石破茂內閣成立

11月11日，日本首相石破茂（前排中）在日本東京的首相官邸率閣僚合影。（圖源：新華社） 中評社北京11月12日電／據新華社報導，日本新任首相、自民黨總裁石破茂11日晚成立新內閣。



當天上午，日本政府召開內閣會議，剛組建一個多月的石破茂內閣全體辭職。下午，石破茂經國會眾參兩院首相指名選舉當選日本第103任首相，隨即組建新內閣。當晚，在日本皇宮舉行了首相任命儀式和內閣大臣認證儀式後，新內閣正式成立。



曾擔任過外務副大臣的鈴木馨祐和擔任過農林水產大臣的江藤拓分別替換了在眾議院選舉中落選的法務大臣牧原秀樹和農林水產大臣小裡泰弘。此外，齊藤鐵夫因成為公明黨新黨首而不再出任閣僚，來自該黨的中野洋昌接替他出任國土交通大臣。其餘內閣成員不變。



由於自民、公明兩黨組建的執政聯盟在10月27日的眾議院選舉中遭遇慘敗，未能獲得過半數議席，新一屆石破茂內閣成為少數派內閣。



石破茂9月27日當選自民黨新任總裁，10月1日當選首相，10月9日宣布解散眾議院、提前大選，創下戰後首相當選後解散眾議院的最快紀錄。在10月27日舉行的眾議院選舉中，自民黨自2012年重新上台後首次失去在眾議院的單獨過半數席位，甚至與執政夥伴公明黨加在一起也未能超過半數。日本憲法規定，眾議院選舉後30天內必須召集特別國會，進行首相指名選舉。