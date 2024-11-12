台監察機構：台海巡處理214事件存在違失

今年2月，台方把被撞翻的大陸漁船運到金門進行調查。（來源：大公網） 中評社北京11月12日電／據大公網報導，台當局監察機構日前審議通過“2.14”撞船事件糾正案及調查報告，認為台海巡部門在事件過程中違反相關作業規範，存在重大違失。今年2月14日，一艘大陸漁船在金門海域遭台海巡船追趕而翻覆，2名大陸漁民落水死亡。



負責此案調查的賴鼎銘、郭文東、浦忠成等3位“監察委員”表示，相關作業規範、實施計劃及狀況通報程序等都有明文規定，然而台海巡部門在此次事件中並未進行全程搜證及通報，明顯違反多項規定。



“監察委員”指出，此次事件中，海巡多功能艇（CP艇）是單獨執勤，未遵循子母艇共同執勤原則。海巡部門在管理層面難辭其咎，導致本案責任無法釐清、事實難以還原。



“監察委員”調查還發現，海巡部門當初採購CP艇時，每艇配有4台執法記錄儀，而2022年淘汰更換裝備時未能及時補齊，導致搜證裝備欠缺，也存在違失。



此外，“監察委員”認為，本案值勤人員未以無線電進行通報雖存在疏失，但由於海巡部門相關通報規定散見於諸多規範之中，實際工作中不易落實，該部門應對相關規定的可行性進行檢討。



“監察委員”補充，雖金門地檢署已對本案作出不起訴處分，但海巡部門實應積極檢討規定、基層裝備及紀律等行政層面問題，以降低執法爭議。