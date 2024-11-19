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二十國集團峰會聯合聲明籲加沙和黎巴嫩停火
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2024-11-19 16:34:38
中評社香港11月19日電／二十國集團領導人峰會在巴西里約熱內盧舉行，在首日會議發表聯合聲明，強調加沙地帶和烏克蘭衝突造成的苦難，同時呼籲各國在氣候變化、減貧和稅務政策方面開展合作。
香港電台報導，聲明說，歡迎所有支持烏克蘭實現全面、公正和持久和平的相關建設性舉措，又說烏克蘭的和平應符合聯合國原則，並促進鄰國之間和平、友好與良好的關係。
聲明亦深切關注加沙地帶的災難性人道局勢，呼籲緊急向當地平民提供更多援助和保護，以及在加沙和黎巴嫩實現全面停火。
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