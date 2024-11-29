國防部：中美兩軍關係應做兩國關係穩定基石

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京11月29日電（記者 海涵）國防部11月28日舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校在記者會上表示，希望美方同我們相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國軍隊的發展，構建不衝突不對抗、開放務實合作、逐步積累互信的兩軍關係，真正當好兩國關係發展的穩定基石。



近日，習近平主席在秘魯利馬同美國總統拜登舉行會晤。在此背景下，吳謙談及對中美關係的看法。吳謙說，習主席指出，中美合則兩利、鬥則俱傷。過去幾年，兩國兩軍關係雖然歷經跌宕起伏，但也開展了對話與合作，總體實現了穩定。中美作為世界上兩個大國，應該計天下利，多為當前動蕩不安的世界注入確定性、提供正能量。希望美方同我們相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國軍隊的發展，把以和為貴、以穩為重、以信為本作為兩軍交往的基本遵循，在平等和尊重基礎上，構建不衝突不對抗、開放務實合作、逐步積累互信的兩軍關係，真正當好兩國關係發展的穩定基石。



針對中美防長在第11屆東盟防長擴大會期間未會晤一事，吳謙此前回應稱，責任完全在美方。這是否影響和下一任美國防長的溝通？另外，美方不時有聲音傳出來，呼籲美中要進行軍事對話，中方對於中美軍事對話持何立場？



吳謙就此指出，中方對發展中美兩軍關係是有原則的，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。會晤需要合適氛圍，溝通不能沒有原則。美方也不必擺出一副希望對話的姿態，自己做過什麼損害中方核心利益的事，難道心裡還沒有點兒數嗎？





