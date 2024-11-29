吳清輝答中評：“留學香港”應先補好宿舍短板

香港浸會大學前校長吳清輝（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月29日電（記者 盧哲）香港浸會大學前校長吳清輝近日在香港接受中評社記者訪問時談到對香港吸引人才與打造“留學香港”品牌的看法。吳清輝表示，相關措施都是好事，能夠增加香港的人才儲備，但他強調，要打響品牌、更好地吸引外地學生來港，一定要重視及盡早解決學生宿舍的問題，補好短板。



香港在今年《施政報告》宣布將革新各項輸入人才機制。特區政府11月1日起推出三項措施優化高端人才通行證計劃（高才通計劃）及優秀人才入境計劃（優才計劃）。其中，為進一步擴闊網絡，吸納更多世界各地高端人才，高才通計劃下合資格大學增加了13間海內外頂尖院校，總數增加到198間。另外，還將優化優才計劃下“綜合計分制”，以評核問卷取代原有逐項計分方式。而為了配合香港成為國際專上教育樞紐的目標，施政報告提出建立“留學香港”品牌，特區政府計劃透過獎學金形式，吸引更多海內外人才來港升學，並留港發展，以強化香港的人才庫。



吳清輝表示，香港革新各項輸入人才機制及打造“留學香港”品牌都是好事，因為可以增加香港的人才庫儲備。“香港的研究水平很高，尤其是在現在大家都聚焦大灣區發展的時候，優秀人才的引進有更多一層的意義。”他認為，除了引進香港缺少的專業的人才，高層次人才尤其是科研人才的引進，對香港發展來說都是有益的。吳清輝說，吸引更多的內地優秀學生來香港讀研究院，從宏觀和長遠來說有正面的影響。“學生畢業之後可以回家鄉服務，是好的，如果願意留在香港，就是香港新的生力軍。都是值得鼓勵和支持的。”



吳清輝指出，若要打造“留學香港”品牌，現時最迫切需要解決的短板就是學生在香港的居住問題。“香港的宿舍不夠。如果來唸書，尤其是授課類的研究生，他們都是沒有宿舍的，那麼要自己租房，同學的負擔比較重，住宿條件也有限。我認為香港應該盡快增加宿舍，解決來唸書的同學宿位的問題，給他們一個良好的生活學習環境。”吳清輝說，注意到政府和教育界相關人士也在關注宿舍的問題，希望相關問題能盡快找到解決之道。