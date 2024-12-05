國際特赦組織指責以色列在加沙實施種族滅絕

中評社香港12月5日電／人權組織國際特赦組織在一份嚴厲的新報告中得出結論，以色列對加沙的戰爭達到了種族滅絕的法律門檻。



半島電視台報導，周四發布的這份題為“你覺得自己是非人類”的報告：以色列對加沙巴勒斯坦人的種族滅絕，是國際特赦組織數月研究的成果，其中包括廣泛的目擊者訪談、對“視覺和數字證據”的分析，包括衛星圖像，以及以色列高級政府和軍事官員的聲明。



國際特赦組織表示，以色列軍方至少實施了 1948 年《防止及懲治滅絕種族罪公約》禁止的五項行為中的三項，包括濫殺平民，造成嚴重的身體或精神傷害，以及“故意使加沙巴勒斯坦人遭受惡劣的生活條件，以致其身體毀滅”。



國際特赦組織秘書長阿格尼絲·卡拉馬德說，“月復一月，以色列將加沙巴勒斯坦人視為不配享有人權和尊嚴的劣等群體，表明其意圖毀滅他們。”



卡拉馬德說，“我們的研究表明，幾個月來，以色列一直堅持實施種族滅絕行為，完全意識到它對加沙巴勒斯坦人造成的不可挽回的傷害。”



她說，“以色列繼續襲擊加沙，無視無數關於災難性人道主義局勢的警告，以及國際刑事法院 [ICJ] 具有法律約束力的裁決，這些裁決要求以色列立即採取措施，以便向加沙平民提供人道主義援助。”



她補充道，“我們的嚴厲調查結果必須成為國際社會的警鐘：這是種族滅絕。必須立即停止。”



卡拉馬德說，考慮到“先前存在的剝奪、種族隔離和非法軍事占領的背景”，以色列軍隊對加沙平民犯下的罪行就是在這些背景下發生的，“我們只能得出一個合理的結論：以色列的意圖是毀滅加沙的巴勒斯坦人”。



“令人震驚的可恥失敗”



國際特赦組織表示，以色列軍方辯稱，其針對哈馬斯和其他加沙平民中的戰士是合法的，並非故意針對巴勒斯坦人民，這種說法經不起推敲。



該人權組織表示，“哈馬斯戰士出現在人口稠密地區附近或內部，並不能免除以色列採取一切可行預防措施保護平民和避免無差別或不成比例攻擊的義務。”



國際特赦組織表示，“無論以色列認為摧毀巴勒斯坦人是摧毀哈馬斯的工具，還是這一目標的可接受副產品，這種將巴勒斯坦人視為可有可無、不值得考慮的觀點本身就是種族滅絕意圖的證據。”



國際特赦組織並補充說，沒有發現“任何證據”表明，據報導加沙武裝團體挪用人道主義援助“可以解釋以色列對這片飽受戰爭蹂躪的領土上的平民提供救命人道主義援助的極端和故意限制”。



以色列當局尚未對國際特赦組織的報告做出回應。



以色列官員一直否認在加沙實施種族滅絕的指控，聲稱他們是在哈馬斯領導的 10 月 7 日襲擊事件發生後採取自衛行動，批評他們的戰爭是反猶太主義的。



然而，國際特赦組織的報告還指出，加沙記錄的犯罪行為往往“在官員敦促實施之前發生”。



報告中回顧了 100 多份以色列軍方和政府官員的聲明，這些聲明“非人化巴勒斯坦人，呼籲或為針對巴勒斯坦人的種族滅絕行為或其他罪行辯護”。



在這些聲明中，有 22 份是由負責管理加沙戰爭的高級官員發表的，並且“似乎呼籲或為種族滅絕行為辯護，提供了種族滅絕意圖的直接證據”。



國際特赦組織表示：“這種語言經常被重復，包括以色列地面士兵”，他們呼籲“消滅”加沙，慶祝“巴勒斯坦人的家園、清真寺、學校和大學被摧毀”。



國際特赦組織秘書長卡拉馬德表示，國際社會在加沙也犯下了“重大的、可恥的失敗”，未能“敦促以色列結束其暴行”。



卡拉馬德說，國際社會推遲呼籲加沙停火並繼續向以色列運送武器，這種失敗“將繼續成為我們集體良知的污點”。



她說，“各國政府必須停止假裝自己無力結束這場種族滅絕，數十年來以色列違反國際法的行為不受懲罰，才導致了這場種族滅絕。”



“各國政府需要超越單純的遺憾或沮喪，採取強有力的持續國際行動，無論種族滅絕的判決對以色列的一些盟友來說有多麼令人不安。”