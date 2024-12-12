賀一誠：為共建世界級繁榮灣區貢獻澳門力量

澳門特區行政長官賀一誠（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月12日電（記者 段曉魯）澳門特區行政長官賀一誠昨日透過視頻形式在第二屆粵港澳大灣區發展工商大會上致辭，他表示，澳門將努力提升自身在國家經濟發展和對外開放中的地位與功能，為共建世界級繁榮灣區、共享高質量發展機遇，貢獻澳門力量。



賀一誠表示，粵港澳大灣區是在一個國家、兩種制度、三個關稅區和三種貨幣的條件下推進的開創性、探索性事業。今年7月在北京召開的二十屆三中全會，通過了《關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，系統部署了一系列戰略性、全局性重大改革舉措，為進一步深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接提供了重要指引，也為澳門在國家高水平對外開放中更好地發揮作用指明了方向。



賀一誠亦表示，粵港澳大灣區發展工商大會是中國國際貿易促進委員會聯合粵港澳三地政府共同創辦的以大灣區建設為主題的重要工商活動，去年成功在澳門舉辦。本屆大會以“中國灣區，世界機遇”為主題，以《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒佈實施五周年為契機，聚焦三地產業優勢，探討如何進一步發揮經濟協同效應，加快市場一體化步伐，推動區域互聯互通、融合發展，對接國際高標準經貿規則，不斷優化提升市場化、法治化、國際化營商環境，助力海內外工商界瞭解、發掘大灣區現有的良好基礎和發展潛力，聯手三地工商界深入交流，密切協作，優勢互補，互利共贏，締造合作商機。



賀一誠說，澳門與大灣區兄弟城市地緣相近，山水相依，民心相通，作為大灣區四大中心城市之一，中西文化薈萃，中葡平台優勢獨特，享有自由港和單獨關稅區地位，橫琴粵澳深度合作區更為澳門提供了廣闊的腹地和發展空間。近年特區政府著力實施“1＋4”適度多元發展策略，推動綜合旅遊休閒業，以及中醫藥大健康、現代金融、高新技術、會展商貿及文化體育等重點產業的發展。