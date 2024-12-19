中評鏡頭：雪季頂流爾濱歡迎更多台胞前來

索菲亞大教堂前遊客眾多（中評社 海涵攝） 中評社哈爾濱12月19日電（記者 海涵）馬英九第三次訪問大陸，首站於12月18日抵達黑龍江省哈爾濱市，也將兩岸目光引向這座大陸北方的冰雪城市。



哈爾濱在去年冬天圈粉無數，一股現象級冰雪熱讓“爾濱”火遍大江南北。有數據顯示，在前往哈爾濱的遊客中，絕大部分是南方遊客。到哈爾濱玩耍的各省遊客紛紛給自己取了可愛的昵稱，比如“小土豆”“小砂糖橘”等。其中，來自台灣的“小當歸”圓夢哈爾濱，引起廣泛關注。國台辦發言人曾就此表示，不論是叫“小鳳梨”還是叫“小當歸”，台灣小朋友和“小砂糖橘”“小野生菌”“小熊貓”一樣，都是咱們中國人自家的孩子，一定會被無限寵愛和熱情款待。我們熱忱歡迎台灣的小朋友、大朋友們，多來大陸旅遊觀光，飽覽大好河山，且看神州新貌。



去年冬天爆火的哈爾濱，今年仍是冰雪季“頂流”，位列冰雪游熱門目的地榜首。記者18日走訪了索菲亞大教堂、中央大街、松花江、道里菜市場等“網紅打卡地”，這些地方遊客濟濟、人頭攢動，零下二十度左右的低溫也阻擋不了他們拍照打卡的熱情。其中特別值得一提的是道里菜市場，這座始建於1902年的百年菜市場，是全國十三大菜市場之一，名為“菜市場”實則是一座美食城。在菜市場里，隨便一家都是東北特色美食，殺豬菜、紅腸、熏肉、大餅、飯包、鍋包肉、炸糕、凍梨等色香味俱全，格外誘人，不少攤位前還排起了長隊，熱鬧非凡，很有年節的氛圍感。除了東北美食，在這個菜市場，還能看到俄羅斯、朝鮮等風味食品，也展現了哈爾濱這座城市的包容、開放。



今年冬天，將有更多台灣同胞有機會沉浸式體驗哈爾濱的風土人情。據瞭解，海峽兩岸青年冰雪節於2024年12月18日至24日在黑龍江省哈爾濱市及有關地市舉辦，預計將有以台灣青年為主體的約1000名台胞參加冰雪節活動。冰雪節以“燃情冰雪·攜手同行”為主題，將舉辦兩岸青年交流座談會、第九屆亞洲冬季運動會場館巡禮、冰雪體驗和參訪交流等多項活動。馬英九也將於19日晚出席兩岸青年冰雪節開幕式。

