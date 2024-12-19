中評現場：宋濤與馬英九互道“又見面了”

宋濤與馬英九滿面笑容親切握手（中評社 海涵攝） 中評社哈爾濱12月19日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤12月18日傍晚在哈爾濱會見中國國民黨前主席馬英九及參加海峽兩岸青年冰雪節的部分台灣嘉賓代表。



馬英九一行於當天下午抵達哈爾濱，開啟其第三次訪問大陸之行。與宋濤的會見是馬英九此次訪問的首個行程，這也是今年內兩人第二度會面。今年4月馬英九訪問大陸時，宋濤也是在馬英九抵達首站深圳的當天傍晚與其會面。



久別重逢，會見現場的氣氛熱烈融洽。傍晚6時40分許，宋濤先行來到會見廳等候迎接。隨後馬英九步入會見廳，剛一進門就同宋濤微笑招手，宋濤也伸出手來示意。兩人滿面笑容親切握手並短暫寒暄，熱情互道“又見面了”。在握手的同時，馬英九還用左手輕拍宋濤右臂，讚道“風采依舊！”隨即，兩人面向媒體區共同合影留念。



期間，宋濤也與馬英九基金會執行長蕭旭岑等部分台灣嘉賓代表一一親切握手。結束後，宋濤與馬英九一起到座位落座。宋濤首先向馬英九轉達了習近平總書記的親切問候。馬英九對習近平總書記的問候表示感謝。馬英九說，“這是我第三次訪問中國大陸，感謝宋主任與台辦的好朋友熱心安排，每一次都讓我感受到兩岸之間深厚的情誼與連結。”



馬英九將於12月18日至26日三度率團訪問大陸，此行將赴哈爾濱與成都，出席冰雪節等活動並參訪。

