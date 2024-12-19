美聯儲宣佈降息25個基點　來年放緩降息節奏

中評社香港12月19日電／美國聯邦儲備委員會18日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣佈將聯邦基金利率目標區間下調25個基點到4.25%至4.50%之間，並預計2025年降息幅度或收窄至50個基點。



這是美聯儲今年9月以來連續第三次降息。美聯儲在當天發表的聲明中說，美國經濟繼續穩健擴張。今年早些時候以來，勞動力市場緊張狀況普遍有所緩解，失業率有所上升但仍保持在低位。通脹率朝著2%的長期目標取得進展，但“仍然有些高”。



新華社報導，聲明說，實現就業和通脹目標的風險大致處於平衡狀態，但美國經濟前景仍不確定。在評估適當的貨幣政策立場時，美聯儲決策機構聯邦公開市場委員會將繼續監測即將發佈的信息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙目標實現的風險，委員會將準備酌情調整貨幣政策立場。



美聯儲當天還發佈最新一期經濟前景預期，預測今明兩年美國經濟將分別增長2.5%和2.1%，與9月預測相比分別上調0.5個百分點和0.1個百分點。今明兩年失業率預計分別為4.2%和4.3%，較此前預測有所下調。以個人消費支出價格指數衡量的通脹率預測分別為2.4%和2.5%，剔除食品和能源價格後的核心通脹率分別為2.8%和2.5%，均超過2%的長期通脹目標。



根據經濟前景預期，19名聯邦公開市場委員會成員中有10人認為，至2025年底聯邦基金利率目標區間將降至3.75%到4%之間。以每次降息25個基點為計算，美聯儲明年或僅降息兩次，與今年9月預計的四次降息有較大程度放緩。



美聯儲主席鮑威爾在會後的新聞發佈會上表示，截至目前聯邦基金利率已從峰值下調一個百分點，貨幣政策立場已經“明顯減少了限制性”。因此，在考慮進一步調整政策利率時，美聯儲“可以更加謹慎”。由於通脹風險和不確定性很高，聯邦公開市場委員會預計來年放慢進一步調整政策利率的步伐“是合適的”，“與更為堅挺的通脹預期相符”。



今年9月18日，美聯儲宣佈將聯邦基金利率目標區間下調50個基點到4.75%至5%之間。這是美聯儲自2020年3月以來首次降息。