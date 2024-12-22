中評鏡頭：澳門科技大學在回歸之時誕生

澳門科技大學圖書館門口大大的校名和校徽（中評社 郭至君攝） 中評社澳門12月22日電（記者 郭至君 林艷）12月19日上午，國家主席習近平在澳門特別行政區行政長官賀一誠陪同下，來到澳門科技大學考察，同學校師生和科研工作者親切交流。澳門科技大學是澳門回歸祖國後成立的一所年輕大學，緊貼澳門和國家發展所需，注重發展特色與優勢研究領域，已成為澳門學生規模最大的綜合性大學。



1999年，時任澳門特別行政區行政長官何厚鏵、時任澳門特別行政區社會文化司司長崔世安、澳門知名企業家廖澤雲等人產生在澳門回歸後創辦一所完全屬於中國人辦的新大學的念頭。1999年12月20日，澳門回歸祖國，3個月後，即宣布建校，這也是澳門回歸後成立的第一所私立非牟利的綜合型大學，也正是因為澳科大誕生發展的時間與回歸十分接近，其發展之路備受矚目，還被不少人冠以“回歸大學”之稱。2000年3月27日，澳門科技大學正式宣布成立，由周禮杲出任首任校長，經過半年的籌備，學校於2000年9月18日按期開學，首批就在澳門本地招收了600餘名學生。



現在澳門科技大學擁有博士、碩士、學士三級學位授予權，部分課程以葡語或西班牙語授課。除澳門本地學生外，目前各類在校生逾23000人，其中博士研究生約3200人，碩士研究生約6000人，在校本科生約13900人。經過多年建設，大學現有四個國家級研究平台：中藥質量研究國家重點實驗室；月球與行星科學國家重點實驗室；澳門海岸帶生態環境國家野外科學觀測研究站；中國歷史研究院澳門歷史研究中心。在《泰晤士高等教育》（THE）世界大學排名三百強 (2020-2025年)、亞洲大學排名第58位，世界年輕大學排名第38位（2024年）；《全球高等教育研究機構》（QS）世界大學排名第464（2025年）。



中評社記者日前參觀了澳科大。它坐落於澳門氹仔島，校園寬闊，環境優美，交通便利。2001年，澳門科技大學獲得中國教育部批准，面向內地招生。截至2024年5月，工程學、計算機科學、分子生物學與遺傳學、社會科學（綜合）、藥理毒理學等9個學科進入ESI全球前1%。



此外，科大醫院也坐落於澳門科技大學校園內，是全澳門唯一一所具備臨床、教學，及科研支持的醫療體系。科大醫院前身是以中醫為主的澳門科技大學中醫診療中心，2006年正式發展為一所設備完善、結合中西醫療服務的地標性綜合醫院。此外，澳門科技大學中藥質量研究國家重點實驗室由國家科技部批准，於2011年1月25日正式掛牌成立，是中國中醫藥領域成立的首個國家重點實驗室。

