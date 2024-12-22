曹旭東答中評：澳门“一國兩制”邁入新階段

中山大學粵港澳發展研究院副院長曹旭東教授（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港12月22日電（記者 袁曉麥）中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平20日在慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮上發表重要講話，引發廣泛關注。中山大學粵港澳發展研究院副院長曹旭東教授向中評社表示，習近平主席的講話釋放了兩個重要信號，一是重申了必須長期堅持“一國兩制”，二是表明了“一國兩制”實踐進入了新階段。這不僅彰顯了中國的制度自信，也為“一國兩制”事業開創高質量發展新局面指明了方向。



曹旭東表示，習近平主席此次在澳門的系列講話釋放了兩個重要信號。“最重要的信號就是重申了‘一國兩制’必須長期堅持。香港回歸25周年講話中，習主席第一次明確指出‘一國兩制’不需要變，在澳門回歸25周年時再次重申，體現了中國的制度自信。”他表示，另一個重要信號就是“一國兩制”實踐進入到了新階段，這個新階段要求“一國兩制”事業要開創高質量發展新局面，希望香港和澳門更好融入國家發展大局，與國家發展同向同行，為國家強國建設和民族復興發揮更大作用。



在講話中，習近平主席高度評價了具有澳門特色“一國兩制”實踐取得的巨大成功。對此，曹旭東分析認為，這一成功絕非偶然，而是多重因素共同作用的結果。



一是歷史因素。澳葡政府的管治能力和管治水平與港英政府相比相距甚遠，愛國力量在澳門的影響力明顯更大，在重要歷史事件中能夠贏得勝利。



二是政治因素。澳門社會比較理性，政治氛圍並不極端，反對派沒有足夠影響力。



三是憲制法律因素。澳門的行政立法關係在制度設計上更有利於行政主導制，司法系統穩健。



四是經濟民生因素。澳門經濟回歸後快速發展，財政充裕，民生保障、教育醫療水平在回歸後均有顯著提升。



五是傳媒生態。澳門的傳媒生態相對良性。澳門日報發揮主流引導作用，澳門普通市民使用社交媒體方面觀眾心理強，參與性弱，有利於保持社會穩定。

