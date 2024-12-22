“卓越學生領袖選舉”頒獎典禮在港舉行

獲獎同學合影（中評社 段曉攝） 中評社香港12月22日電（記者 段曉魯）政賢力量舉昨日行了第十屆“卓越學生領袖選舉”頒獎典禮暨交流會。邀得政賢力量榮譽顧問、香港特別行政區前行政會議成員羅范椒芬主禮及頒獎，並與青年領袖真情對話，分享個人的成長經歷。



政賢力量主席蘇祉祺致辭時，首先對45位“卓越學員”的出色表現和5位“卓越學生領袖”致以最熱烈祝賀。蘇祉祺指出，“卓越學生領袖選舉”是政賢力量其中一個品牌活動，目的是透過一系列具針對性的培訓活動，讓卓越學員參與一些與校內學習不一樣的成長經歷和體驗，關注公共事務和公共政策，全方位提升學員的領袖素質和團隊合作能力，擴闊學員的視野與見識，建立守法護法信念；鼓勵學員深刻認識世界和國家發展大勢，培養良好品格、家國情懷和社會責任感，努力成為未來社會領袖，更好地服務香港、貢獻國家，這正是舉辦是項選舉的初心。在香港進入“由治及興”新階段，這項品牌活動有助培養優質的管治人才，為落實愛國者治港貢獻力量。



蘇祉祺指出，習近平主席在慶祝香港回歸祖國25周年發表重要講話時提出“四個必須”、“四點希望”以及“青年興，則香港興”殷切期盼。舉辦“卓越學生領袖選舉”，正是對習近平主席重要講話精神的最佳回應和具體行動。我們相信，在中央的全力支持下，只要香港人堅定信心、團結一致，把握香港的獨特角色和定位，鞏固“八大中心”的地位，就能發揮背靠祖國、聯通世界的優勢，在逆境中找到新機遇。蘇祉祺期盼學員們珍惜在是次選舉中的體驗，將所思、所想、所學與其他青年朋友分享，鼓勵更多青年學生一同為香港和國家發展貢獻力量，承擔起香港未來主人翁的使命。



在今屆選舉中榮獲“卓越學生領袖”殊榮的五位同學，分別是來自旅港開平商會中學的張嘉豪同學、香港道教聯合會鄧顯紀念中學的陳芍攸同學、德望學校的麥愛綸同學、拔萃女書院的程熹同學、保良局百周年李兆忠紀念中學的鄭思烜同學。