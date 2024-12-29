韓國務安機場客機降落時衝出跑道起火致28死

中評社香港12月29日電／韓國全羅南道務安機場，一架客機降落時衝出跑道，撞上圍欄外牆後起火。客機上有181人，包括175名乘客和6名機組人員，韓聯社報導增至28人死亡。



發生事故的客機從泰國曼谷飛往務安機場的濟州航空7C 2216航班，韓聯社說，事故原因初步懷疑是飛機降落時撞到雀鳥，起落架未能正常放下導致。



香港電台報導，中國駐韓國使館稱，初步消息顯示事發客機上沒有中國籍乘客。