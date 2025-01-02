潮汕非遺文化嘉年華　外國旅客：很吸引

中評社香港1月2日電／香港龍獅節暨第七屆世界龍獅日及潮汕非遺文化嘉年華趁昨日元旦，在尖沙咀文化中心廣場舉行，舞龍舞獅、潮汕英歌舞齊上陣，為2025年聲勢打響頭炮。現場有20個潮汕傳統文化攤位，游人可體驗潮州大鑼鼓、剪紙、功夫茶等特色非遺文化。有外國旅客贊嘆潮州大鑼鼓很有氣勢，對中國戲曲深感興趣。文體旅局局長羅淑佩表示，希望市民與遊客透過這活動，多角度體驗中華優秀傳統文化。



大公報報導，在尖沙咀鐘樓附近設有20個體驗攤位，包括潮劇戲服、潮陽剪紙、功夫茶等各類傳統文化體驗，不少攤位亦有陳皮、潮香檸茶等潮汕特色小食售賣。在英歌舞和潮劇戲服體驗攤位前，設有兩架鼓，以及兩套傳統潮劇男女戲服，供大家參觀和試穿。



看舞獅英歌舞很有年味



攤位負責人、香港潮人文藝協會秘書林樹光向大公報記者介紹，傳統潮劇已有600多年歷史，攤位展出的兩套戲服為經典潮劇《京城會》中，狀元和夫人兩個角色的戲服，蘊含潮劇特色；現場亦會向公眾示範潮州大鑼鼓，“很多小朋友都忍不住上前敲打大鑼鼓，也有外國人來體驗，希望趁機會讓更多人瞭解認識潮劇文化。”



有來自美國加州的旅客稱，非常喜歡傳統中國戲曲及音樂，早前到灣仔演藝學院看表演，昨日亦到攤位參觀潮劇戲服和大鑼鼓。林樹光說，“他說看到我們打鑼鼓時，感覺非常專業有氣勢，我向他解釋這是潮州特色大鑼鼓，是其他戲種沒有的，他很支持在香港傳承非遺文化，希望好好保護、繼續流傳。”



深圳旅客韓小姐和朱小姐參觀攤位後，與傳統潮劇服飾合照，朱小姐說，第一次來香港過元旦，在尖沙咀看到很多精彩活動，尤其是舞獅和英歌舞，特別震撼，“雖然之前也在其他地方看過類似表演，但元旦當日能在香港看表演，很有新年味道！”



羅淑佩舉龍珠繞場一周



本屆香港龍獅節由香港汕頭社團總會、香港潮州商會等舉辦，文體旅局局長羅淑佩致辭時表示，她希望市民和遊客透過這活動，從多角度體驗中華優秀的傳統文化。她昨日應大會邀請，舉起龍珠帶領金龍繞場一周，她其後在社交網站發文說，和龍獅節淵源深厚，14年前首次舉辦已經參與其中，這天再來感覺異常親切。昨日金龍起舞不久就下微雨，她希望寓意香港今年水頭充足。



香港龍獅節籌備委員會召集人顔汶羽表示，2011年首屆香港龍獅節舉行時，羅淑佩是時任旅遊事務副專員，形容她當時“落手落腳，出謀獻策”，亦創下了1111頭醒獅一齊舞動的健力士世界紀錄。