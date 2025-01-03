中評社北京1月3日電／網評：“香港號”巨輪奮力駛入新一年

來源：大公報 作者：葉建明（全國政協委員、香港島各界聯合會常務副理事長）



時光流轉，又是新年。回首2024，鞏固由亂到治大勢的香港大踏步邁向由治及興，在特區政府和社會各界的共同努力下，香港呈現一派勃勃向榮之勢。展望2025，新挑戰和新機遇中香港將迎來蛻變時刻，無論融入國家發展大局還是挖掘自身潛能優勢，“金字招牌”需要繼續擦亮、發展格局需要徹底打開、施政理念需要緊跟時代、民生福祉需要妥善關照。



國家主席習近平在新年賀詞中指出，我們將堅定不移貫徹“一國兩制”方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定。



我們更有理由相信，香港的未來將在這新的一年中光彩明亮、再創輝煌。



衹有回望來路，才能更好前行。2024年，香港交上了一份優秀的成績單──歷史性完成香港基本法第23條立法，再次獲評世界最自由經濟體，國際金融中心地位重返世界第三，股市一年來累計上升約18%，訪港旅客數字超4400萬人次同比增超30%……在特區政府集中精力拼經濟、謀發展的施政理念下，香港穩定發展的良好態勢得到進一步鞏固。



順應時代銳意改革創新



百尺竿頭，需更進一步。本屆特區政府任期剛到一半，許多規劃的藍圖亟待成為現實，經濟轉型和民生事務更處於關鍵時刻，迎難而上是必須的姿態。外部環境的風高浪急也時刻提醒，衹有緊緊跟隨國家發展航向，領會和踐行中央賦予香港的戰略使命，才能真正抓住難得歷史機遇，推動香港獲得更大成功。



新的一年，香港要更加銳意改革。改革沒有完成時，衹有進行時。本屆特區政府上任以來，“以結果為導向”的施政理念得到貫徹，各部門各領域的行動效能顯著增強，經濟結構轉型有了實質性進展，地區基層治理呈現嶄新面貌，這些都是改革的成果，但需要繼續保持並向更深處拓展。尤其是思維上要進一步破除慣性桎梏，走出固有“舒適圈”，順應時代需求，在準確研判的基礎上，作出有利於香港的更加積極和主動的變化。

