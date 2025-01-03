中俄弘揚正確二戰史觀　維護國際秩序

圖：1月2日，在黑龍江哈爾濱中央大街，俄羅斯遊客（右）和意大利遊客正在合影。（圖源：大公報） 中評社北京1月3日電／據大公報報導，2024年是中俄兩國關係發展的豐收年。面對百年變局加速演進、國際局勢變亂交織，中俄兩國始終相互尊重，彼此信任，團結協作，攜手推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續穩定向前發展。展望2025年，清華大學國家戰略研究院研究員、太和智庫高級研究員錢峰向大公報表示，中俄將會共同弘揚正確二戰史觀，捍衛二戰勝利成果，切實維護戰後國際秩序。



2025年是世界反法西斯戰爭暨中國人民抗日戰爭勝利80周年、聯合國成立80周年。錢峰認為，2025年有望成為中俄關係發展史上又一具有戰略意義的重要年份。作為國際關係民主化的中流砥柱，中俄將會舉行重大慶祝活動，共同弘揚正確二戰史觀，捍衛二戰勝利成果，切實維護戰後國際秩序。此外，中俄兩國還將分別舉辦上合組織元首理事會和政府首腦理事會會議等重大主場外交活動，有望共同推動上合、金磚等全球南方合作取得新的發展。這都會為兩國關係保持高水平運行注入新的動能和活力。



2025年，俄烏衝突將進入第四個年頭。錢峰表示，在錯綜複雜的國際和國內因素影響下，當前俄烏衝突處在一個更加微妙的關鍵時期。這位專家判斷，2025年，俄烏衝突既面臨進一步升級的趨勢和風險，也存在恢復對話和談判的契機。



對於中國外交可從中發揮的作用，錢峰指出，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，但中國一直以自己的方式為緩和局勢、化解危機發揮建設性作用，呼籲遵守局勢降溫“三原則”，堅持戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。值得注意的是，現在各方理性的思考和聲音正在增加，這符合中方和全球絕大多數國家的期望，希望俄烏能夠抓住契機，為危機的政治解決積累有利條件，盡快找到停火止戰的途徑。